Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится новый штраф за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС "возникшей вследствие лесных пожаров". Такое решение глава государства принял в связи с разрушительными лесными пожарами в Забайкалье.
Теперь россиян будут штрафовать за разведение костров в лесах. Размер штрафа для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных - от 20 до 40 тысяч. Для юридических лиц предусмотрен более жесткий штраф.
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