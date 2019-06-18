В России появился штраф за разведение костров в лесах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится новый штраф за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС "возникшей вследствие лесных пожаров". Такое решение глава государства принял в связи с разрушительными лесными пожарами в Забайкалье.



Какое наказание грозит за розжиг костра и где можно жарить шашлык?

Теперь россиян будут штрафовать за разведение костров в лесах. Размер штрафа для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных - от 20 до 40 тысяч. Для юридических лиц предусмотрен более жесткий штраф.