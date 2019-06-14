МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоговую версию отчета о крушении SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево. В документе утверждается, что после попадания молнии в самолет у него отказал автопилот и отключилась связь.



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