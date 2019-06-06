Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений майор ФСБ расплакался в суде

Майор ФСБ Павел Стерлягов, выступая с последним словом в суде, признал свою вину и расплакался.



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Об этом сообщает "Кавказский узел".

Напомним, что офицер обвиняется в убийстве 27-летнего жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.

Стерлягов заявил, что не хотел убивать Макитова. Майор ФСБ признал, что по его вине погиб человек, "но умысла лишать его жизни не было".

Адвокаты Стерлягова же заявляют, что их подопечный лишь хотел "кольнуть" Макитова ножом в плечо, но случайно попал в сердце.

Напомним, что в марте прошлого года два офицера ФСБ под видом военнослужащих одной из подмосковных войсковых частей прибыли в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии на учения. У них были документы на вымышленные имена.

В один из дней Павел Стерлягов вместе с сослуживцами отправился смотреть футбол в одно из местных кафе. Офицеры употребляли алкоголь и, по словам очевидцев, вели себя вызывающе. Выйдя из питейного заведения, они увидели автомобиль, которым решили воспользоваться как такси. Стоящие рядом Макитов и хозяин автомобиля отказались вести подвыпивших мужчин.

Завязалась перепалка, а затем — драка, в ходе которой Стерлягов нанес Макитову несколько ударов ножом, один из которых и стал роковым.

Майора ФСБ обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений.