Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий и высшего руководства государственной корпорации. Речь идет о сотрудниках, допущенных к секретной информации.
"Выпущен приказ по отрасли о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников и предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь это относится к руководящему персоналу", - передает агентство РИА "Новости" слова своего источника в российской ракетно-космической отрасли.
По действующему законодательству, сотрудники корпорации с первой и второй формами допуска выезжают за границу только после согласования с ФСБ и руководством "Роскосмоса", их загранпаспорта хранятся в представительстве ФСБ на территории предприятий. Документ выдается лишь на срок командировки.
Все остальные сотрудники, которые не допущены к секретным сведения, также должны предупреждать руководство и силовиков о выездах за границу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП), входящего в структуру "Роскосмоса", под предлогом командировки уехал в апреле в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию.
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