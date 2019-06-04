Бывший заключенный колонии в Нижнем Тагиле пожаловался в общественную наблюдательную комиссию и Следственный комитет России на администрацию колонии, которая не заплатила ему за работу по строительству яхты.
Мужчина пояснил, что он и еще трое осужденных строили яхту по договоренности с начальством колонии. За работу им обещали заплатить, но никаких денег заключенные так и не увидели.
В колонии побывали представители общественной наблюдательной комиссии и прокуратуры, которые действительно обнаружили на территории учреждения недостроенную яхту. Пресс-служба свердловского управления ФСИН не отрицает, что заключенные строили яхту, однако заявляют, - работа полностью оплачена.
"Строительство яхты в ИК-12 действительно велось, но в соответствии со всеми установленными законами требованиями. В 2015 году колонией был заключен договор подряда о строительстве яхты. Осужденным выплачивалась зарплата за выполненный объем работы. Однако в 2016 году строительство яхты было приостановлено, поскольку заказчик перестал проводить дальнейшую оплату и предоставлять материалы", - пояснили в пресс-службе.
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