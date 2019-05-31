Во ВЦИОМ усовершенствовали метод оценки доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) усовершенствовал методику опроса россиян о доверии к политикам. Социологи разработали новый закрытый опрос "Доверие политикам" с обновленной методикой измерения.



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"Идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей, мы дополнили нашу традиционную методику исследования уровня доверия российским политикам новым вопросом. Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики", - пояснил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, передает агентство "РБК".

По новой методике участникам опроса предлагают прямо ответить на вопрос: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете [конкретному политику]?". В список вошли Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

В рамках этой методики 72,3% респондентов заявили о своем доверии президенту России, только 23,7% опрошенных не доверяют Владимиру Путину, уточняют социологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился результатам опроса ВЦИОМ, показавшего снижение уровня доверия Путину до минимума за последние 13 лет. Представитель Кремля посоветовал специалистам уточнить эти данные.

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