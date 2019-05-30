Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снижение рейтинга доверия Владимиру Путину до минимума за последние 13 лет.
Представитель Кремля отметил, что у российского лидера есть "много всяких рейтингов", а его электоральный рейтинг, наоборот, "перешел в тенденцию роста".
"Много разных рейтингов у Владимира Путина - рейтинг доверия и электоральный рейтинг, который перешел в тенденцию роста. Мы ждем анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать доверие, но расти электоральный рейтинг?", - удивился Песков.
По словам пресс-секретаря, администрация президента обращается внимание на все работы экспертов в данной области.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил причину снижения рейтинга доверия президенту России эффектом "черным очков".
Острая фаза кризиса в России закончилась три года назад, но "жить лучше не стало", считает социолог. Пенсионная реформа также перечеркнула надежды россиян, касательно увеличения зарплат, улучшения качества медицины и образования.
"Нам показали - нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Мы назвали это "эффектом черных очков", которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают", - подытожил глава ВЦИОМ.
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