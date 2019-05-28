Бизнес-омбудсмен выступил с предложением снять запрет на котокафе в России

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить в стране так называемые "котокафе".



Пушистое счастье: почему кошки так популярны в мире / Новости от 08.08.2018 16:05

Напомним, что котокафе представляют собой заведения, где любители кошачьих могут не только пообщаться со своими любимцами и поиграть с ними, но и перекусить.

Борис Титов написал доклад, основная мысль которого заключается в том, что к владельцам котокафе власть предъявляет избыточные требования.

Так, например, указал в своем докладе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, действующие в современной России санитарные нормы для заведений общественного питания содержат в себе множество устаревших норм и требований. По словам Бориса Титова, подобные требования пришли из советской модели контроля общепита.

Содержание животных в залах для посетителей, напоминает Титов, в СССР было запрещено. Но котокафе, указывает специалист, становятся все более и более популярными по всему миру. Их стоит разрешить и в России, уверен Борис Титов.

Недавно, напомним, котокафе в стране были закрыты по требованию органов надзора.

В своем докладе Борис Титов предложил отменить действующий запрет, но обратил внимание властей на необходимость наличия прививок у "сотрудников" котокафе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что владелец кафе из США бесплатно раздает книги всем посетителям.

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