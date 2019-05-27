С начала лета стартует третий этап амнистии капиталов, отменяется национальный роуминг, а с уличного таксофона можно будет звонить бесплатно, - это только часть грядущих изменений.
Амнистия капиталов продолжается
С 1 июня текущего года по 29 февраля 2020 года будет продолжаться амнистия капиталов. Физические лица смогут предоставить в налоговую службу декларацию о государственной регистрации международных компаний при смене их юрисдикций. Амнистия позволяет избежать уголовной, административной, а также налоговой ответственности.
Жизнь без роуминга
Внутрироссийский роуминг отменят с 1 июня. Все входящие вызовы в гостевом регионе не будут оплачиваться. Мобильные операторы компенсируют убытки за счет заработка на обороте. Закон от отмене роуминга подписал президент России Владимир Путин в декабре минувшего года.
Электронная регистрация на самолеты
С начала лета пассажиры рейсов из столичного аэропорта Внуково по всем направлениям внутри России смогут пользоваться электронными посадочными талонами. На пунктах специального контроля в залах вылета будет достаточно отсканировать код посадочного талона со смартфона. Бумажные посадочные талоны на стойках регистрации также будут доступны.
Бесплатные таксофоны
С 1 июня компания "Ростелеком" отменяет плату за звонки на фиксированные телефоны с таксофонов по России. На данный момент в стране насчитывается около 150 тысяч таксофонов. В компании подчеркивают, что решение поможет жителям регионов, где отсутствует или плохо работает сотовая связь.
Зовите финансового омбудсмена
С июня при разногласиях между потерпевшим и страховщиком споры по ОСАГО будут рассматриваться финансовым омбудсменом до подачи иска в суд. Владельца автомобилей должны направить страховщик письменное заявление. Изменение внесены в федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".
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