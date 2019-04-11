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Какие изменения ждут дачников после реформы?

Общество

Если до недавнего времени государство никак не регулировало деятельность дачных кооперативов, то с 2019 года ситуация кардинально изменилась. Недавно утвержденная "дачная реформа" вносит в жизнь дачников существенные коррективы.

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Налоги всему голова

Наиболее значимыми изменениями для дачников стали поправки в налоговом законодательстве. Правительство обязало официально трудоустраиваться всех сотрудников дачных кооперативов, чтобы платить налоги с их заработной платы. Об этом нововведении подробно рассказала начальник отдела регистрации, учёта и работы с налогоплательщиками инспекции ФНС по Петрозаводску Елена Докунова. Несмотря на оправданность изменений, в реальности наблюдается совсем другая ситуация. По словам Елены Докуновой, обычно должности в дачных кооперативах занимают пенсионеры, а они по закону лишены каких-либо надбавок.

Другая проблема, которая вытекает из дачной реформы — оплата налогов при привлечении сторонних сотрудников. Например, если кооператив хочет привлечь грейдер для ремонта дорожного полотна, то ему придется заплатить дополнительный налог.

Не помогут налоги — помогут штрафы

Помимо налоговых изменений, были также предусмотрены изменения в использовании контрольно-кассовой и расчетной техники. Теперь дачникам, которые не являются членами кооператива должны выдавать кассовые чеки при расчете с СНТ, поскольку дачник вносит не членский взнос, а оплачивает конкретную услугу — использование инфраструктуры.

О штрафе за невыдачу частным дачникам кассового чека рассказал главный государственный инспектор отдела выездных проверок инспекции ФНС по Петрозаводску Сергей Мелеев. По его словам, наказание за такое нарушение — более чем серьезное. Юридическому лицу назначается штраф в размере от 30 тысяч рублей, а должностному — от 10 тысяч рублей. Привлечь лицо к административной ответственности могут в течение года со дня нарушения. Также к административной ответственности будут привлекать в случае, если средства оплаченные дачником будут идти не на расчетный счет организации.

Обычных кооперативных дачников тоже коснутся изменения. Самое главное — запрет на оплату членского взноса наличными средствами. Другими словами, теперь дачникам придется вносить членский взнос на расчетный счет кооператива в банке.

Взносы под контроль

Дачная реформа упразднила некоторые виды взносов и теперь их осталось всего два — целевые и членские. То есть вступительных взносов на законодательном уровне не существует. Директор расчётно-информационного центра жилищного хозяйства Елена Анисимова пояснила назначение целевых и членских взносов.

По ее словам, членские взносы предназначены для оплаты организационных расходов кооператива, например, выплата зарплаты должностным лицам кооператива, оплата коммунальных услуг, и т. д.

Средства целевых взносов должны будут использоваться в деятельности кооператива, например, при оформлении земельных участков, покупка либо ремонт имущества для общего использования, а также для кадастровых работ.

Еще одно нововведение, которое вступило в силу с 1 января 2019 года — регулирование дачных объединений. Теперь их существует только два вида — садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). Но это изменение практически не несет в себе никаких ограничений, поскольку на дачных участках любого товарищества можно строить дома, бани, хозпостройки, теплицы, гаражи, и другие сооружения.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала подробный обзор дачной реформы, в котором отмечены все изменения для дачников в 2019 году.

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Темы закон налоги Россия штрафы кооперативы дачная реформа
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