Российская Федерация пугает Соединенные Штаты Америки и государства Европы своими традиционными ценностями.
Об этом говорится в статье чешского издания Parlamentní Listy.
Россия, пишут авторы материала, отстаивает неприемлемую и чуждую для США и стран Европы идеологию. Например, указывают журналисты, среди россиян популярен патриотизм и идеи сохранения национальных традиций. В США и Европе же, сообщает Parlamentní Listy, подобное мировоззрение встречается не столь часто, как в России.
Также, пишут авторы материала, современная Россия не поддерживает "сумасшедший гендеризм и крайний феминизм". Так, поясняют свою точку зрения журналисты, у российских женщин и мужчин абсолютно равные права, однако никто не считает их одинаковыми.
Не стоит забывать также и о том, сообщает Parlamentní Listy, что в России не проводятся гей-парады.
Российская Федерация, резюмируют авторы материала, отстаивает все те традиционные ценности, что в Соединенных Штатах Америки и государствах Европы если и не забылись, то уж точно недооцениваются.
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