Чешские СМИ: Россия пугает США и Европу своими традиционными ценностями

Российская Федерация пугает Соединенные Штаты Америки и государства Европы своими традиционными ценностями.



Запад-Россия: кто побеждает в инфовойне?

Об этом говорится в статье чешского издания Parlamentní Listy.

Россия, пишут авторы материала, отстаивает неприемлемую и чуждую для США и стран Европы идеологию. Например, указывают журналисты, среди россиян популярен патриотизм и идеи сохранения национальных традиций. В США и Европе же, сообщает Parlamentní Listy, подобное мировоззрение встречается не столь часто, как в России.

Также, пишут авторы материала, современная Россия не поддерживает "сумасшедший гендеризм и крайний феминизм". Так, поясняют свою точку зрения журналисты, у российских женщин и мужчин абсолютно равные права, однако никто не считает их одинаковыми.

Не стоит забывать также и о том, сообщает Parlamentní Listy, что в России не проводятся гей-парады.

Российская Федерация, резюмируют авторы материала, отстаивает все те традиционные ценности, что в Соединенных Штатах Америки и государствах Европы если и не забылись, то уж точно недооцениваются.