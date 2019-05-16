Group-IB выявила махинации в голосовании конкурса "Голос. Дети"

Компания Group-IB выявила массированную отправку смс-сообщений ботами за участника №7 (Микелу Абрамову). Такое заключение сделали сотрудники компании после анализа трафика мобильных сообщений.
Всего специалисты установили около 300 мобильных номеров, которые использовались для накрутки голосов. С этих номеров было отправлено более восьми тысяч сообщений. Примечательно, что мобильные номера, использованные для накрутки, отличались только последними цифрами.
По итогам расследования, Первый канал решил аннулировать результаты конкурса "Голос. Дети". Ведущий конкурса Дмитрий Нагиев сообщил, что 24 мая состоится прямой эфир, в котором организаторы конкурса будут пытаться найти общий язык с участниками, чтобы расставить все точки над "i".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Первый канал решил привлечь международную компанию Group-IB для проверки результатов конкурса "Голос. Дети". Примечательно, что компания является партнером Интерпола.
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