Итоги "Голос. Дети" проверит компания по расследованию киберпреступлений

Первый канал привлек международную компанию Group-IB, которая является официальным партнером Интерпола, для расследования результатов голосования в финале шоу "Голос.Дети".



Музыкальный критик оценил финал шоу «Голос.Дети» / Новости от 27.04.2019 12:58

Напомним, в финале музыкального конкурса победила десятилетняя дочь российской певицы Алсу, набравшая 56% голосов. Результаты оказались настолько неожиданными, что многие зрители и эксперты начали склоняться к мнению о фальсификации результатов голосования.

Руководство Первого канала приняло решение пересчитать голоса и признало, что голосование сопровождалось "аномалиями". Этим делом займется международная компания Group-IB, которая привлекается для расследований киберпреступлений по всему миру.

"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов и использования ботов ", - передает агентство "РИА Новости" заявление пресс-службы телеканала.