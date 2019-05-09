В акции "Бессмертный полк" по всей России примут участие более 16 миллионов человек

9 мая по всей России проходит всероссийская акция "Бессмертный полк", которая впервые была проведена в Томске в 2012 году. Уже с 2013 года акция стала проводиться по всей России.



«Бессмертный полк» объединил миллионы людей со всего мира / Новости от 08.05.2019 09:04

Участники акции идут единым строем с портретами своих близких - участников Великой Отечественной войны. Самые массовые шествия планируют провести в Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году московские власти заявляли об рекордном количестве участников шествия, которое составило более одного миллиона человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что к колонне "Бессмертного полка" в столице может присоединиться Владимир Путин, который участвует в акции на протяжении четырех последних лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что акция "Бессмертный полк" пройдет в 39 странах мира. В памятных шествиях предыдущих лет участвовали только несколько стран Евросоюза: Ирландия, Германия, Австрия и Эстония. В этом году к акции присоединится еще шестнадцать государств. Колонны "Бессмертного полка" пройдут по улицам городов Австралии, Канады, Индонезии, Черногории, Швейцарии, Таджикистана, Узбекистана, Греции, Италии, Испании, Польши, Хорватии, Швеции, Латвии, Нидерландов и Мальты.

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