Чуть меньше половины россиян будут отмечать 1 мая

Чуть меньше половины россиян (49%) будут отмечать 1 мая. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



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Социологи отмечают, что популярность праздника среди граждан страны заметно снизилась. В 1994 году его отмечали 65% опрошенных, а в 2019 - только 49%.

Среди россиян, которые будут отмечать 1 мая, большинство граждан (39%) проведет праздник в кругу семьи, 21% - на даче, а 12% - в кругу друзей.

О необходимости сохранения праздника заявили 79% опрошенных россиян, из которых 23% посчитали, что 1 мая нужен для отдыха, 22% - для соблюдения традиций, 21% - для общения. В том, что праздник абсолютно не нужен и является пережитком СССР, уверены 18% респондентов. Еще 15% предпочли бы работать в этот день.