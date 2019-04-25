Путин удивился негативной реакции на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин назвал странной негативную реакцию на упрощенное предоставление российского гражданства жителям Донбасса. Путина удивили двойные стандарты, поскольку аналогичный процесс уже давно был начат Румынией и Венгрией, однако никто не критиковал эти страны.
"Странно, что помощь соотечественникам воспринимается как что-то негативное. Та же Венгрия, или Румыния уже давно выдают свои паспорта украинцам. Тогда чем хуже русские, проживающие на Донбассе?", - пояснил свою позицию российский лидер.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса в упрощенном порядке.
Читайте также:
"Это не аннексия": депутат Госдумы о паспортах РФ для жителей ЛДНР
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Что имел в виду Зеленский, говоря о "мощной информационной войне" для перезагрузки Минского процесса? Какие первоочередные проблемы он должен решать? Улучшит ли он отношения с Россией? На эти и другие вопросы ответил эксперт в интервью "Правде.Ру".