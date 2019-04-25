Путин удивился негативной реакции на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин назвал странной негативную реакцию на упрощенное предоставление российского гражданства жителям Донбасса. Путина удивили двойные стандарты, поскольку аналогичный процесс уже давно был начат Румынией и Венгрией, однако никто не критиковал эти страны.



Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса / Новости от 24.04.2019 21:36

"Странно, что помощь соотечественникам воспринимается как что-то негативное. Та же Венгрия, или Румыния уже давно выдают свои паспорта украинцам. Тогда чем хуже русские, проживающие на Донбассе?", - пояснил свою позицию российский лидер.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса в упрощенном порядке.

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