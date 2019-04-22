ФАС возбудила дело против Samsung из-за цен на телефоны и планшеты

Федеральная антимонопольная служба считает российское подразделение Samsung виновным в нарушении закона и возбудила против него дело.



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Проведенная ведомством проверка показала, что компания навязывала салонам мобильной связи и сетевым магазинам электроники определенный уровень цен и условий продажи своих смартфонов и планшетов, тем самым лишая продавцов возможности конкуренции.

В ведомстве уточняют, что в ходе расследования компания оказывала его представителям содействие и намерена впредь не допускать таких нарушений.