Жириновский призвал ввести талоны на питание для нищих россиян

Российский политик и лидер фракции "ЛДПР" Владимир Жириновский предложил ввести талоны на питание для россиян с низкими доходами.



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"Бедные в нашей стране получают меньше 11 тысяч рублей, даже 15 тысяч - это все равно бедность. Так давайте дадим им талоны на питание. Это не будет инфляцией", - заявил политик в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, ежегодно в России выбрасывают или уничтожают продовольствие с истекшим сроком годности на миллиарды рублей. Жириновский предложил вместо этого открыть специальные магазины для малообеспеченных граждан, куда "не пойдут состоятельные".

"В Америке по талонам питаются почти 40 миллионов человек. А мы так почему не может сделать?", - спросил депутат Госдумы и добавил, что эта мера не станет сильной нагрузкой для экономики страны, а продукты перестанут выбрасывать впустую.

Стоить отметить, что с подобной инициативой политик выступает не впервые. Он уже предлагал ввести продуктовые талоны и "сделать дешевое питание".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к разработке продуктовых карточек вернутся не раньше 2021 года. До тех пор на эту программу нет заложенных в федеральный бюджет средств. Идея продовольственной поддержки нуждающемуся населению заключалась в том, что на карточку приходят не деньги, а эквивалент, например, баллы. Подразумевалось, что на них человек может приобрести продукцию отечественного производства: мясо, молоко, овощи и фрукты, а также рассаду.

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