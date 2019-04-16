После опроса "Левада-Центра", который показал рекордную поддержку Иосифа Сталина среди россиян, правнук советского вождя выступил с критикой в адрес почитателей своего прадеда. По мнению Якова Джугашвили, ни под каким предлогом нельзя оправдывать репрессии, совершенные Иосифом Сталиным.
"Мы сейчас можем наблюдать результаты антисталинской и антисоветской лжи, которая превратила народ в дегенератов и моральных уродов. Людям внушили, что великие свершения можно достигать только путем совершения преступлений, несмотря на то, что миссия настоящей власти — бороться с преступлениями и преступниками", — пояснил свою позицию Яков Джугашвили.
Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что уровень одобрения Иосифа Сталина среди россиян вырос до рекордной отметки. Большинство (70%) жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологами из "Левада-центра". Уровень одобрения советского вождя достиг максимального показателя за все годы исследований.
Фото: официальная страница Якова Джугашвили в facebook.com
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