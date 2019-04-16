Большинство (70%) жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологами из "Левада-центра". Уровень одобрения советского вождя достиг максимального показателя за все годы исследований.
Как уточняет агентство "РБК", только 19% опрошенных россиян оценивают роль Сталина негативно. Каждый второй (51%) участник опроса заявил о своем уважении, симпатии или восхищении Сталиным. Наиболее распространенное отношение к вождю — "уважение", так свое отношение охарактеризовали 41% респондентов.
"Если раньше население страны избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о Сталине", — отметила в беседе с агентством социолог "Левада-центра" Карина Пипия.
По ее словам, положительное отношение к советскому руководителю и его роли в истории страны закрепилось на уровне некой социальной нормы.
Социологи отмечают, что доля респондентов с положительным отношением к Сталину доминирует над долей опрошенных с негативными оценками во всех возрастных категориях. Однако самые молодые участники опроса (18-24) относятся к вождю довольно безразлично.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Российской Федерации отказало в установке памятника Иосифу Сталину в Новосибирске.
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