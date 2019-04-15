"Тотальный диктант 2019" не обошелся без смешных ошибок

Организаторы ежегодной акции "Тотальный диктант" рассказали на пресс-конференции о забавных ошибках, которые допустили участники акции. Подробнее о курьезах акции рассказал член экспертного совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.



«Тотальный диктант» бьет рекорд по числу участников / Новости от 13.04.2019 14:56

По его словам, одной из самых массовых и смешных ошибок стала ассоциация "леща" с "клещем". Пахомов пояснил, что в некоторых работах было написано: "… Васька Пепел поймал клеща …", хотя в тексте написано: "… поймал леща …".

Также организаторы рассказали о том, что самыми трудными для россиян словами оказались "обаяние" и "земля", а также словосочетание "Василисин муж". В некоторых работах проверяющие нашли интересное завершение пьесы. Так, некоторые участники акции посчитали, что события привели не к "трагическим", а к "тропическим последствиям".

Председатель экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарева дополнила, что у россиян вызвало трудности написание слов "также" и "так же". Еще одним открытием для проверяющих стало словосочетание "Моцарт и Сальери", вместо него писали "Моцарт и Савелий".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Украине отменили проведение "Тотального диктанта" из-за нападок неонацистов.

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