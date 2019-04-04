СМИ: Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК

В Объединенной авиастроительной корпорации запланированы кадровые перестановки и сокращение количества директоров и вице-президентов. По сведениям газеты "Коммерсант", из состава руководства корпорации уйдет Алексей Рогозин, возглавляющий дивизион транспортной авиации ОАК.

Источники газеты сообщают, что на место Алексея Рогозина будет назначен Юрий Грудинин, гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса. При этом, в отличие от Рогозина, он не будет занимать должность вице-президента, которую упразднят. Кроме того, запланировала ликвидация постов вице-президентов по госавиации спецназначения, военной авиации, стратегической и специальной авиации.

В руководстве "Ростеха", в структуру которого вошла Объединенная авиастроительная корпорация, сокращения объясняют "избыточным количеством руководителей различного уровня".

35-летний Алексей Рогозин, сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, также занимает должность гендиректора ПАО "Ил". На руководящих должностях государственных предприятий он работает с 2012 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что предприятия оборонно-промышленного комплекса без энтузиазма восприняли выдвинутую президентом России инициативу о расширении выпуска гражданской продукции.

Источник фото: umpro. ru

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