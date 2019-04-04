Около трети россиян выразили поддержку Зеленскому

Почти треть граждан России (31%) выразили поддержку кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, респонденты считают Зеленского способным "исправить ситуацию к лучшему" и "наладить отношения с Россией". Участникам опроса симпатизирует активность, энергичность и молодость украинского политика.

Более половины россиян (63%) не одобряют ни одну из кандидатур в президенты Украины. Только 1% опрошенных граждан России отдали свое предпочтение действующему украинскому лидеру Петру Порошенко.

Около 39% респондентов внимательно наблюдают за президентской гонкой, однако большая часть - 54% - не проявляют заметного интереса к этому событию.

Напомним, по итоговым результатам первого тура, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а действующий президент страны Петр Порошенко - 15,95%. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко принял вызов Владимира Зеленского провести дебаты. Более того, Порошенко согласился нарушить правила и провести дебаты не в студии, а на стадионе "Олимпийский".

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