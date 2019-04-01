Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?

Националисты на Украине чувствуют, что проиграли. Так, их идеолог Айдер Муждабаев опубликовал серию постов в социальных сетях, где говорит, что граждане Украины на выборах президента "капитулировали перед Путиным".

"Эти люди живут с нами рядом, и их критично много. Вполне достаточно для поражения в гибридной войне. И в любой войне. А она уже идёт и непременно будет усиливаться. Следующий этап будет ещё хуже. Не пройдёт и года, как ветераны АТО будут "убийцами украинцев", а террористы ОРДЛО — "такими же украинцами" — пишет Муждабаев.

"Да, мы, крымские татары, патриоты, военные будем бороться до конца, не сдадимся. Но факт очевиден: согласно выборам, независимая Украина является абсолютной ценностью не более, чем для 25-30% граждан. Это очень плохо" — считает националист.

В связи с этим, возникает вопрос, как поведет как поведет себя в отношении националистов Владимир Зеленский, если станет президентом?

Как сказал "Правде.Ру" руководитель центра "Третий Сектор", политолог Андрей Золоторев, "национализм — это традиционная специфика украинской политики". Даже человек, далекий от националистических взглядов, побеждая на выборах, спустя время "превращается пусть в умеренного, но украинского националиста", отметил политолог.

Эксперт полагает, что и Зеленский не избежит этого. "Ему придется если не дружить, то, по крайней мере, их использовать". Что, по его словам, делали все предыдущие президенты. "Просто у Януковича это делали глупо, тупо подкармливая "Свободу" деньгами в расчете на то, что она вырастит в идеального спарринг-партнера на выборах 2015 года. А в ответ "Свобода" выступила ударным отрядом Майдана в 2014 году", — сказал Андрей Золотарев.

Зеленский, по его словам, это "джокер избирательной кампании". К Зеленскому не готовился никто — ни на Западе, ни в России. "Результат, как говорил покойный Лобановски — на табло. Дай Бог, чтобы цирк не получился грустным. Когда спрашивают: Как это стендап-комик — президент? Я отвечаю: Если страна превратилась в цирк, почему комик не может стать президентом?", — сделал вывод Андрей Золотарев.

Москва уклонилась от оценки выборов после того, как ЦИК Украины сообщил, что состоится второй тур. "Выборы в Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано, — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, на выборах президента Украины по итогам обработки 70% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский с 30,45% голосов. Второе место за действующим главой государства Петром Порошенко. У него 16,19%. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко на третьем месте с результатом 13,15%.

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