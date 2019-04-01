В Министерстве труда России посоветовали начальникам чаще хвалить своих сотрудников

Министерство труда России разработало методику нематериального поощрения сотрудников государственного сектора. Документ позволит руководителям государственных структурных подразделений повысить мотивацию своих подчиненных без использования материальных надбавок.
В Минтруде отмечают, что главное для сотрудника — ценность его работы, поэтому руководителям советуют почаще хвалить достигнутые результаты сотрудника, если он действительно заслужил похвалу.
"Несмотря на то, что самые повседневные фразы "молодец", "так держать", и прочие уже давно приелись, их употребление очень важно для поддержания здоровой атмосферы в коллективе", — говорится в опубликованном документе.
Помимо словесных благодарностей руководители могут использовать грамоты, благодарственные листы и другие знаки отличия. В Министерстве труда советуют вернуться к практике поощрения сотрудников путем размещения их фотографий на доске почета.
Руководителям рекомендуют создавать комфортные условия труда, чтобы повысить эффективность сотрудников. Например, устроить перепланировку рабочих помещений и нормализовать оптимальное освещение. Также работники должны поддерживать здоровый образ жизни, поэтому в Минтруде рекомендуют оборудовать небольшие спортивные площадки для систематических занятий спортом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти решили сэкономить на премиях чиновникам. Минтруд разрабатывает методику по нематериальной мотивации госслужащих. Она будет разослана в федеральным министрам и губернаторам в июне 2019 года. По информации "Известий", цель новой системы — сократить расходы на денежные поощрения чиновников.
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