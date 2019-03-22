Правительство решило сэкономить на премиях чиновникам.

Минтруд разрабатывает методику по нематериальной мотивации госслужащих. Она будет разослана в федеральным министрам и губернаторам в июне 2019 года. По информации "Известий", цель новой системы — сократить расходы на денежные поощрения чиновников.
Ссылаясь на пресс-службу Минтруда издание сообщает, что речь идет в первую очередь о традиционных грамотах, поощрениях, почетных званиях, знаках отличия, орденах и медалях. Также к нематериальным поощрениям относятся публичная похвала, размещение на "доске почета", бесплатное обучение.
Ряд неденежных стимулов, которые используются для мотивации труда сотрудников коммерческих структур, в госслужбе неприменимы в связи с законодательными ограничениями. Так, по словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, для чиновников невозможно установить гибкий график, либо приобрести для них полис дополнительного медицинского страхования.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах правительства сократить количество федеральных чиновников на 10%, а региональных — на 15%. Это необходимо для повышения зарплат госслужащим без увеличения фонда оплаты труда.
Источник фото: wikimedia. org
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