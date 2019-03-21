Специалисты проанализировали уровень агрессии в российском Интернете

Аналитический центр Brand Analytics, что занимается анализом социальных сетей, выяснил, как и в каких количествах пользователи русскоязычного сегмента сети Интернет выражают свое недовольство и злобу.

Результаты исследования оказались более чем любопытными. В рамках своей работы специалисты из Brand Analytics, что примечательно, проанализировали почти семь миллионов комментариев из социальных сетей.

Так, согласно предоставленной социологами информации, в российском Интернете агрессия, недовольство и злоба чаще всего встречаются на сайтах и форумах, посвященных политике и киберспорту. Также "грешат" бранью и "агрессивными" словами пользователи развлекательных изданий.

Можно, указывают специалисты, также наткнуться на агрессию на женских форумах и форумах автолюбителей.

Как этого и следовало ожидать, агрессивность среди мужчин в русскоязычном сегменте сети Интернет выше, нежели среди представительниц прекрасного пола.

Самыми агрессивными же в российском Интернете, что любопытно, стали пользователи в возрасте от 14 до 19 лет и в возрасте от 25 до 35 лет. Примечательно, что наибольшую агрессию, согласно исследованию специалистов, источают подростки — пик недовольства и злобы приходится на 14 лет.

Активнее же всего, резюмирует аналитический центр Brand Analytics, пользователи ведут себя, обсуждая политические темы. Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев агрессия была реакцией на какие-либо события в мире. Против людей и неодушевленных предметов, отмечают специалисты, злобные и агрессивные высказывания встречаются гораздо реже.

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