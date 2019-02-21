Жена Кокорина рассказала об исправлении мужа в Бутырке.

Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова призналась, что пребывание в следственном изоляторе пошло ее мужу на пользу. Нападающий "Зенита" пребывает в Бутырском СИЗО с осени прошлого года.
В интервью Андрею Малахову на телеканале "Россия 1" Дарья Валитова принесла всем болельщикам извинения за поведение своего супруга, приведшее его в тюрьму. Также она заявила, что Кокорин "повзрослел", "осознал многие ошибки" и у него "ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста".
Утром 8 октября Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, отмечая завершение футбольного матча, устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука, а затем напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. В отношении футболистов завели уголовное дело. Сейчас оба находятся под стражей в СИЗО "Бутырка".
Ранее "Правда.Ру" опубликовала мнение руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского, который призвал не слишком сурово наказывать провинившихся спортсменов.
Источник фото: wikimedia.org
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