Жена Кокорина рассказала об исправлении мужа в Бутырке

Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова призналась, что пребывание в следственном изоляторе пошло ее мужу на пользу. Нападающий "Зенита" пребывает в Бутырском СИЗО с осени прошлого года.

В интервью Андрею Малахову на телеканале "Россия 1" Дарья Валитова принесла всем болельщикам извинения за поведение своего супруга, приведшее его в тюрьму. Также она заявила, что Кокорин "повзрослел", "осознал многие ошибки" и у него "ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста".

Утром 8 октября Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, отмечая завершение футбольного матча, устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука, а затем напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. В отношении футболистов завели уголовное дело. Сейчас оба находятся под стражей в СИЗО "Бутырка".

Ранее "Правда.Ру" опубликовала мнение руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского, который призвал не слишком сурово наказывать провинившихся спортсменов.

Источник фото: wikimedia.org

Читайте также

"Пивко развезло": Мамаев и Кокорин начали каяться

Мамаев — Кокорин: пожизненное отстранение от футбола?

Мамаево кокорище: как футболисты калечили людей и спасаются от тюрьмы