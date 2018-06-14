Власти негодуют: молодёжь погрязла в безработице

О том, что большая часть молодых людей не работает, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет информагентство "Интерфакс". Информацию политик озвучила на брифинге в правительстве.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Самой большой группой граждан, которые не имеют места работы, Голикова назвала молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет. Это почти половина от общего числа безработице в стране, а именно 48,7%.

Однако в статистических данных отсутствует информация о смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин. Это довольно важный фактор. Только в прошлом году в больницах лежали 10, 4 миллиона человек из этих категорий. В медицинских учреждениях умерли почти 400.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вчерашние студенты, получившие на руки свежие дипломы, напрямую сталкиваются с проблемой безработицы. Даже в крупных городах основная масса предложений - низкоквалифицированный труд с невысокой оплатой. Из-за отсутствия навыков и практического опыта миллионы юношей и девушек по всему миру вынуждены становиться в очередь за свободными вакансиями.По данным Международной Организации Труда (МОТ) общая цифра молодых соискателей, диплом которых в лучшем случае подразумевает некий средний уровень теоретической подготовки, в 2013 году превысила 73 миллиона и продолжает неуклонно расти.

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