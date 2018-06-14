"Юра, прости": на Байконуре гибнет дерево Гагарина

Дерево, которое посадил Юрий Гагарин на на космодроме Байконур, погибает. Об этом заявила Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.

"Начиная с Юрия Гагарина мы сажали аллею. Есть такое дерево - карагач, которое и жару переносит, и малую влагу. Теперь это огромная аллея, но мы каждый раз смотрим, как живёт Юрино дерево", - цитирует слова Терешковой агентство "РИА Новости".

Дерево приходилось несколько раз пересаживать. Но оно по-прежнему продолжает засыхать, утверждает Валентина Терешкова. Однако в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина говорят, что с растением все в порядке и видимых причин для беспокойства нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 25 октября 1957 года Юрий Гагарин закончил Оренбургское авиационное училище летчиков. Что характерно, в том же месяце с Байконура был запущен первый советский искусственный спутник Земли. 9 декабря 1959 года Гагарин, молодой летчик авиационного истребительного полка Северного флота, написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. 11 марта 1960 года он уже приступил к "космическим" тренировкам. Отобрал его для полета сам генеральный конструктор Сергей Королев.

Старт корабля "Восток" был произведен в 09:07 12 апреля 1961 года по московскому времени с космодрома Байконур. Выполнив один оборот вокруг Земли в 10:25:34 на 108-й минуте, корабль завершил плановый полет (на одну секунду раньше, чем было запланировано).