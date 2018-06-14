"Добро пожаловать в ад!": все подробности непопулярных реформ правительства

Пенсионный возраст повысится уже в следующем году, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Постепенно мужчины смогут задуматься о пенсии лишь в 65, а женщины в 63.



Доживут ли россияне до пенсии?

Стоит отметить, что эта перспектива реализуется к 2028 и 2034 году соответственно. Медведев попытался смягчить ситуацию заверениями о плавности перехода. Якобы у молодежи еще впереди достаточно времени, чтоб смириться с мыслью и подготовиться к долгой трудовой жизни.

Объясняя столь кардинальные меры, премьер-министр подчеркнул, что они позволят направить "освободившиеся" средства на увеличение выплат гражданам, уже вышедшим на пенсию. Кроме того, Медведев посулил ежегодную прибавку к сумме в одну тысячу рублей.

Еще одна уступка, на которую согласилось правительство, — сохранение возрастных льгот для выхода на пенсию. Так, если женщина проработала 40 лет, а мужчина 45, то они могут "скостить" себе срок до пенсии на два года.

Еще одна новость от правительства — повышение НДС до 20%. Однако и здесь следует сказать о милосердии российского правительства к народу: оно решило пощадить малоимущих и сохранило льготы на ключевые социально значимые товары: еда, товары для детей и медицинская продукция, а также перелеты по стране.

В этом контексте уместно будет вспомнить, на какую почву упали эти "семена". За последние недели в стране резко подскочила стоимость топлива — до 40-50 рублей за литр. Причина в увеличении экспортного паритета по сравнению с ценами внутреннего рынка. Одна из причин его роста — повышение мировых цен на нефть. Правительство попыталось изменить ситуацию, снизив акцизы, но не помогло. Рост лишь чуть замедлился.

И если после всех этих "новостей" у россиян еще останутся деньги на счетах, то правительство желает знать о них все. Так, с 1 июля в стране начнет действовать поправка к статье 86 Налогового Кодекса. Все банки обязаны будут предоставлять налоговой сведения по движению средств между картами физических лиц. Если сотрудники налоговой не смогут понять, по какому случаю человек получил ту или иную сумму, то они будут автоматически рассматривать ее как прибыль. И тогда держателя карты ждет налог и штраф.

Не стоит волноваться за свои поступления, пожалуй, лишь депутатам. Их официальный заработок позволяет не стремиться на пенсию, не экономить на топливе и не занимать у друзей, прося перевести на карту. Итак, согласно Федеральному бюджету на 2018 год, его принимали депутаты Госдумы, зарплата слуг народа достигла 800 тысяч рублей. Это примерно в 20 раз больше, чем получает среднестатистический "господин". Помимо этого, на обслуживание 1 депутата планируется потратить полтора миллиона рублей в месяц.

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