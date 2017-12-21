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Источник Правда.Ру

Социолог объяснил падение индекса счастья россиян

Общество

Индекс счастья россиян к концу прошлого года упал до 6-летнего минимума. Об этом говорят результаты исследования Gallup International. Так, в РФ счастливыми себя считают 42% респондентов, несчастными — 18%, другие не смогли дать определенный ответ на этот вопрос.

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О том, почему жители России не видят благоприятной перспективы для себя и своих близких, журналистам рассказал Эдуард Понарин, ведущий научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ в городе Санкт-Петербург.

"Такое падение индекса счастья обуславливается длительной экономической стагнацией, отразившейся на уровне жизни многих граждан, — убежден социолог. — При вследствие проявления эффекта национального подъема и единения вокруг геополитических достижений, эти проблемы были затушеваны до конца 2017 года, но теперь данный эффект начал выветриваться и уже не компенсирует экономических потерь. Реформа в системе пенсионного обеспечения, замедлившиеся темпы экономического роста — накопившаяся усталость от всех этих факторов влияет на ощущение счастья людей".

А ранее, в 2017 году Правда.Ру писала, что генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что россияне адаптировались к новым экономическим реалиям и стали счастливее, чем до кризиса.

"Последние два года индекс счастья подрастает и превысил даже докризисные значения. Можно сказать, что адаптация к новым условиям произошла, и наши люди умеют себя чувствовать не благодаря, а вопреки", — сообщил Федоров журналистам.

Основными трудностями опрошенные назвали проблемы материального характера. "На первом месте низкие зарплаты и низкий уровень жизни. На втором месте низкие пенсии и проблемы, связанные с пенсионной группой, на третьем — безработица", — пояснил директор ВЦИОМ.

Несмотря на огульное счастье, россияне без оптимизма смотрят на свое материальное положение в будущем. "Отвечая на вопрос, как вы считаете, через год вы и ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сейчас, — мы стартовали с 58 пунктов в январе, сейчас на 60 пунктах. Выраженной динамики нет. По сути, речь о том, что кризис закончен, негативные ожидания должны снижаться, но динамика подъема настолько неуверенная, что ощущения, что завтра будет лучше, чем сегодня, у людей не складывается", — сообщил Федоров, добавив, что стабильности в позитивных ожиданиях в этом году не прибавилось.

Также ранее "Правда.Ру" сообщала, что Норвегию назвали самой счастливой страной в мире с коэффициентом счастья 7,537. Следом за ней идут Дания (7,522), Исландия (7,504), Швейцария (7,494) и Финляндия (7,469), замыкают "счастливую десятку" — Голландия (7,377), Канада (7,316), Новая Зеландия (7,314), Австралия (7,284) и Швеция (7,284).

Исследователи сделали выводы, что уровень счастья зависит не только от экономики и уровня жизни, но и еще от ряда других факторов. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, надо иметь постоянную и удовлетворяющую вас работу, хорошую социальную поддержку, заботиться о своем здоровье и ни о чем не жалеть.

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