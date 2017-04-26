Шнуров станет почетным гражданином Красноярска

Ушедший в политику Сергей Шнуров станет почетным гражданином Красноярска за свой вклад в развитие города.

Юрий Лоза: "Я включен в список врагов Украины"

Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Помимо почетного звания, новоиспеченный политик получит право на бесплатный проезд в трамвае.

Недавно Сергей Шнуров написал стихотворение, чтобы привлечь внимание россиян к экологической проблеме города, который был окутан смогом. Изначально экс-музыкант обвинял в проблемах экологии местные власти, но потом изменил риторику.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Сергей Шнуров, Нюша, Валерий Леонтьев, Баста попали в базу украинского сайта "Миротворец"

Певцы Валерий Леонтьев и Сергей Шнуров попали в черный список сайта "Миротворец" и им запрещен въезд на Украину. Причина — "незаконное пересечение государственной границы Украины".

К этому прилагаются фотографии выступления певцов в Крыму. Впрочем, Шнуров уже говорил, что спокойно отнесется к тому, что его могут не пустить на Украину.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина теперь не пустит на свою территорию певицу Нюшу. Артистка попала в "Миротворец".

Основание — посещение Нюшей Крыма, где в прошлом году певица дала концерт в Севастополе, а в этом году выступила в Симферополе.

Украинские радикалы объявили охоту на российского рэп-исполнителя Басту (Василия Вакуленко). Имя музыканта оказалось в базе украинского ресурса "Миротворец".

При этом украинские СМИ направили в СБУ запрос, чтобы разобраться, фигурирует ли Баста в чёрном списке на въезд в страну. В ведомстве ответили, что претензий к российскому рэперу они не имеют.