Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в его адрес

Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил, что ему поступают угрозы. Также священнослужителю не понравилось, что на него "пишут доносы" в полицию. Ранее представитель РПЦ назвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

Смерть онлайн

"Все время сумасшедшие пишут на меня какие-то доносы. Меня по этому поводу уже и милиция знает, и прокуратура. Они просто должны любой бред, который даже не подписан, рассмотреть, дать какой-то ответ. А какой тут ответ? Я сегодня все расскажу на телевидении и буду отсылать туда. Ну, если после этого продолжится, то я могу и в суд за клевету подавать. Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал?", - задается вопросом Смирнов.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что угрозы в адрес вице-мэра Ульяновска обернулись уголовным делом.

Следственным комитетом РФ было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту угроз в адрес вице-мэра Ульяновска Марины Беспаловой.

На ее номер телефона с неизвестных номеров начали приходить СМС-сообщения с угрозами, в том числе и физической расправы.

Она лично попросила главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование этого дела.

"Заявление в СКР я подала сегодня. В мой адрес идут угрозы с 29 сентября 2015 года. Не только в адрес меня, но и моей сестры, идут смс, которые, я считаю, носят оскорбительно-угрожающий характер. Мной и моей сестрой это воспринимается реально, потому что речь идет о здоровье и жизни ребенка моей сестры", - сказала Беспалова.

По ее словам, ранее она обращалась в правоохранительные органы по факту угроз, однако никакой реакции от них не последовало.

Экс-мэр отметила, что СМС с угрозами приходят с разных номеров.

"У тебя погибла старшая дочь. Скажи спасибо сестре, ее черной душонке. Это расплата за грехи. Береги младшую дочь", - процитировала она одно из сообщений.

Стоит заметить, что угрозы поступают как самой Марине Беспаловой, так и ее сестре.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 137. Речь идёт о "нарушении неприкосновенности частной жизни"", - сообщил глава пресс-службы СК РФ Владимир Маркин.

В данный момент следователи приступили к вычислению подозреваемых по номерам телефонов.

Правда.Ру сообщала, что экс-мэра Ульяновска восстановили в "Единой России".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.