СМИ "назначили" Кудрина главой Счетной палаты

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин может возглавить Счетную палату.

По данным источников в федеральном правительстве, для Счетной палаты это хороший вариант. Кудрин считается "достойной кандидатурой".

Представитель Кудрина также сообщил РБК, что тот обдумывает поступившее предложение.

"У нас тот же комментарий: окончательное решение он примет после консультаций с депутатами Госдумы", - заявил собеседник агентства.

Кудрин в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты придет в Госдуму на консультацию с фракциями в понедельник, 14 мая.

Отметим, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пост вице-премьера по социальной политике нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой.

Напомним, по закону Совет Госдумы представляет президенту не менее трех кандидатов на руководство высшим органом внешнего аудита. Глава государства выбирает одну из предложенных кандидатур для утверждения Думой.

Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, консультации о кандидатах на должность главы Счетной палаты начались в парламенте 10 мая.

В Госдуме отметили, что руководителем Счетной палаты должен стать человек с "большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления".

Отмечается, что сначала "Единая Россия" собиралась выдвинуть на пост главы Счетной палаты первого зампреда Госдумы Александра Жукова, но он решил, что работать вице-спикером ему "интереснее", пишут российские СМИ.