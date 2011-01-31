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Источник Правда.Ру

Под Орлом чиновники сделали бомжами инвалидов - сирот

Общество

 Сироты-инвалиды из детского дома-интерната под Орлом через интернет обратились к президенту с жалобой на то, что им негде жить. 

По словам ребят, государство не предоставило им жилье по достижению совершеннолетия. Роман, Даниил, Ольга и еще 9 их "товарищей по несчастью" были вынуждены остаться в интернате и платить за проживание около 75% от своей пенсии.

"Мне 20, моему другу уже 22 года. Мы сейчас по воле обстоятельств живем в интернате, а положенного жилья нам не дают", - рассказали молодые люди.

Проживание обходится им в 6-12 тысяч рублей. При этом на личные нужды денег практически не остается.

В настоящее время детдом закрыт на карантин. Ребята боятся, что после возобновления обучения они останутся на улице.

"Владимир Владимирович, сколько мы будем мучится и страдать? Сколько мы будем писать, звонить и стучаться о пороги всех инстанций?" - говорится в обращении.

По словам сирот, они всегда получают один и тот же ответ:

"в бюджете денег нет".

ДЛЯ СПРАВКИ.

В России действует федеральный закон № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

 Впрочем, нечто подобное уже ранее было. И "Правда.Ру" об этом рассказывала. 

"Малоимущие" чиновники похитили миллион у сирот

В Ульяновской области сотрудники прокуратуры вскрыли вопиющий факт - деньги на поддержку инвалидов и малоимущих семей шли на дома для бизнесменов и обучение детей чиновников. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств.

Следователи выяснили, что деньги из бюджета программы "Забота", созданной для оказания помощи малообеспеченным семьям, инвалидам, сиротам и безработным, шли в действительности должностным лицам органов власти и местного самоуправления, пишет Свободная пресса. Все финансовые операции проводили через муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования "Цильнинский район".

Так, под видом оказания соцподдержки были неправомерно предоставлены бюджетные средства главе Цильнинского городского поселения, начальнику отдела муниципальных закупок администрации МО "Цильнинский район", водителю главы этого района, а также другим должностным и частным лицам на общую сумму более одного миллиона рублей, сообщает "Комсомольская Правда".

В частности, помощь в размере 30 тысяч рублей была выдана для медицинского обследования проживающему в Ульяновске председателю территориальной избирательной комиссии. Как пишет РИА Новости, такая же сумма предоставлена главе Елховоозерского сельского поселения на обучение дочери в ВУЗе, а имеющему земельный участок с жилым домом и три автомобиля главе Новоникулинского сельского поселения были выделены 25 тысяч рублей на покупку дома.

По материалам проверки отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ возбудил в отношении директора центра Ларисы Ивановой уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере) и части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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