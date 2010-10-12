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Источник Правда.Ру

Опубликовано содержание записки, убившего пару в Калининграде

Общество

Сотрудники полиции обнаружили в доме мужчины, который застрелил семейную пару на рынке Калининграда, предсмертную записку. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также в квартире злоумышленника были обнаружены патроны. В записке говорилось о том, что убийство пары - это месть за точку на рынке, которую они долго не могли поделить.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предсмертной записке начальника главка МЧС по Приморскому краю.

Следователи обнаружили предсмертную записку, которую написал начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю генерал-майор Николай Тимошенко.

По словам старшего помощника главы следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Авроры Римской, в записке погибший прощается со своими родственниками и близкими. "Это подтверждает существующую версию о том, что он покончил с собой", - отметила Римская.

Читайте также: Начальник ГУ МЧС по Приморью найден мертвымНапомним, Тимошенко был найден мертвым на лестнице седьмого этажа в своем доме. Генерал-майор погиб в результате огнестрельного ранения. Сейчас проводится баллистическая экспертиза. Следователи опрашивают всех, кому могло быть что-либо известно о мотивах самоубийства.

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