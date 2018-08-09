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Источник Правда.Ру

Россия открывает границы для иностранцев с ВИЧ

Общество

Правительство Российской Федерации вернулось к обсуждению вопроса о том, стоит ли пускать на территорию страны ВИЧ-положительных иностранцев. Отметим, что на сегодняшний день людям с подобными заболеваниями можно находится в России в том случае, например, если здесь у них проживают близкие родственники.

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Fotodom.ru/DP

Теперь же в правительстве раздумывают над тем, чтобы снять все подобные ограничения. Законопроект подготовлен совместными усилиями Роспотребнадзора, министерства внутренних дел РФ и Федерального медико-биологического агентства.

Отметим, что, согласно статистике, чаще всего ВИЧ обнаруживают у выходцев из Украины, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана. За последние тридцать лет в Россию пытались въехать тридцать тысяч ВИЧ-положительных мигрантов. Ужасно то, что половина из них — буквально за последние несколько лет.

Российское правительство уже не первый раз обсуждает этот вопрос. Так, полтора года назад решено было не пускать в страну и тех больных, у которых в России есть близкие родственники. Но уже в марте этого года Роспотребнадзор заново ввел ряд исключений. Ведомство отменило решение о депортации, если у ВИЧ-положительных иностранцев есть близкие родственники в России, а также если они проходят курс лечения или же активность вируса у них остается на низком уровне.

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