"Почта России" ввела пошлину на покупки в интернете

"Почта России" решила начать взымать деньги с граждан, которые делают онлайн-покупки в зарубежных интернет-магазинах. Данный проект пока что является пробным и запущен в пилотном режиме.
Возможность введения пошлины появилась после выхода 28 декабря указа Министерства финансов РФ, в котором говорилось о назначении "Почты России" уполномоченным оператором почтовых отношений и ответственным за уплату гражданами пошлины. Также, на почтовую службу возвели обязанность перечислять пошлину в государственный бюджет. Если проект будет успешно работать, то и другие компании смогут получить данные полномочия.
Оплата будет проходить прямо на сайте интернет магазина или маркетплейса. Для этого программисты разработали специальное техническое решение. Однако, в каких магазинах оно будет установлено и, как будет проходить сама оплата, пока неизвестно. Нововведение облегчит совершение платежей тем, чьи покупки превышают весовой порог, ведь в соответствии со старыми правилами, подобные финансовые операции проходили только в почтовом отделении.
Около двух лет назад ФТС изменила условия оформления покупок для россиян в иностранных интернет-магазинах. Покупателям стало необходимо указывать более широкий спектр личных данных, в список которых входит ИНН и ссылки на сами товары. Тогда данное правило не распространялось на "Почту России".
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