В прибалтийском зоопарке усыпили русского медведя

В эстонском зоопарке усыпили белого медведя, который был подарен Московским зоопарком. Об этом сообщает зарубежное информационное агенство Natoin News.
В 2009 году зоопарку Таллина был сделан щедрый подарок от Москвы. Уже у взрослого на сегодняшний день 17-летнего медведя начались серьезные проблемы со здоровьем. Последние годы у животного по имени Норд сильно болела лапа, которую довольно долго пытались вылечить ветеринары зоопарка. Однако все попытки были тщетны, в скором времени у мишки образовалась хроническая рана.
Директор зоопарка в Таллине прокомментировал данную ситуацию, обозначив, что сотрудники зоопарка делали все для восстановления здоровья медведя. Животное переводили в отдельный вольер, чтобы тщательно осмотреть рану, а также вместе с сотрудниками Эстонского университета естественных наук был разработан план лечения Норда. Сложность была в том, что рана вызвала поведенческое расстройство животного, а для него нет лечения.
У медведя остались двое уже довольно взрослых медвежат. Один из них живет в зоопарке города Вены.
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