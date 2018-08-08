"Левада-центр": россияне начали бояться будущего

Примерно треть граждан РФ считает ближайший год неудачным для экономики страны, а четверть страшится за свое материальное положение. Таковы итоги исследования "Левада-центра", отмечает "Интерфакс".
Так, 30% полагают: ближайший год будет удачным для экономики страны, столько же тех, кто думает иначе. При этом стоит отметить, что представителей "второго мнения" стало за последние три месяца больше на девять процентов.
Социологи поясняют, уже два года, как более половины их собеседников (55%-60%) не ждут, что материальное положение их семьи поменяется, в июле таких людей стало 45%. Одна из причин пессимизма — повешение налога.
Отметим, что специалисты общались с 1600 совершеннолетними гражданами из сел и городов в июле.
Напомним, 3 августа стало известно, что глава страны Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2019 года НДС поднимется на два процента, до 20%.
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