В ближайшее время количество магазинов с алкоголем и табаком в России может сократиться в несколько раз.
Об этом правительство Российской Федерации заговорило в рамках национального проекта "Демография". Проект этот подразумевает принятие правительством ряда мер, что поспособствуют увеличению средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году.
Для того, чтобы добиться поставленной цели, необходимо резко снизить потребление населением алкогольной продукции и табака, считают эксперты. Специалисты придерживаются мнения, что ценовые, пространственные и временные ограничения являются самыми эффективными методами в борьбе с вредными привычками россиян.
Так, российское правительство выступило с предложением установить специальный лимит на количество алкомаркетов в зависимости от численности населения населенного пункта и его площади. По словам экспертов, магазинов, что продают алкоголь в России, и так очень много — дело это очень прибыльное. Помимо того, что сам крепкий алкоголь довольно дорогой, так еще и те, кто приобретает его, всегда купят что-нибудь из еды. Никто, отмечают эксперты, не пойдет в два разных магазина за закуской и алкоголем. Поэтому-то владельцы магазинов и бьются за лицензию на продажу алкоголя, а подобного рода алкомаркеты появляются на каждом углу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты составили список самых пьющих городов России. Так, на первом месте "почетного" рейтинга оказался Саратов.
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