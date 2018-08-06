Разоблачено: почему "Алиса" Яндекса унизила президента Путина

В социальных сетях обратили внимание, что голосовой помощник от Яндекс "Алиса" критикует действующего президента Российской Федерации, отвечая на некоторые вопросы о нем.

Фото: соцсети

Например, "Алиса" считает, что Путин не может не воровать, а президентом стал случайно. После того, как пользователи указали на столь любопытную вещь, голосовой помощник в скором времени перестал давать ответы подобного рода.

Ситуацию прокомментировал и российский оппозиционер Алексей Навальный. Так, главный критик действующей власти в России, заявил в своем аккаунте в Twitter, что теперь "Алиса" дает "релевантные, качественные и совершенно правдивые ответы".

"Яндекс" запустил "Алису" в октябре 2017 года. Голосовой помощник распознает речь с помощью технологии SpeechKit - благодаря ей он улавливает, что к нему обращаются, и понимает сказанное. Точность распознавания в SpeechKit сопоставима с уровнем человека, отмечали в компании. Если на вопрос есть короткий ответ, помощник его озвучивает, если только развернутый - показывает результаты поиска. "Алиса" - первый ассистент, который не только выдает заготовленные ответы, но и импровизирует с помощью нейросети.

В "Яндексе" прокомментировали щекотливую ситуацию. Там заявили, что голосовой помощник берет информацию из поиска и иногда, по выражению сотрудников компании, слегка "экспериментирует".

О том же самом заявил и Telegram-канал RIAN. "Алиса" всегда, при любом запросе, старается найти ответ в Интернете. В данном случае система просто процитировала статью журналиста Олега Панфилова с сайта "Крым.Реалии".