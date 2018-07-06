Россияне отказываются жениться во время ЧМ-2018

Жители регионов, где проходит Чемпионат мира, решили повременить со свадьбой. Количество торжеств по случаю соединения двух влюбленных сердец по сравнению с прошлым годом сократилось практически на 30%. Об этом сообщают "Известия".

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Сотрудники органов ЗАГС связывают такое уменьшение и с демографическим кризисом 90-х годов. Сейчас дети, родившиеся в этот период, достигают возраста, в котором могут создавать семьи.

В Калиниграде в период с 15 июня по 15 июля в прошлом году заключили 1113 браков, во время Чемпионата мира сыграли 451 свадьбу, а до 15 июля назначена 271 регистрация.

В Казани количество свадеб в этот период уменьшилось с 1524 торжеств до тысячи.

В Нижегородской области празднований в честь влюбленных пар и во время ЧМ проводят много: 976 бракосочетаний уже состоялось, а до 15 июля должны пройти еще 1402 свадьбы. Однако и это меньше, чем в прошлом году, примерно на 27%.

В Санкт-Петербурге в период Мундиаля прошли и еще пройдут 6854 свадьбы. Здесь снижение отмечают на 13, 9% по сравнению с 2017.

А вот в Свердловской области заявили, что здесь ЧМ никак не повлиял на решение молодоженов. Количество браков в регионе сократилось лишь на 2,5 %.

В Москве свадеб за "футбольный" месяц также сыграли меньше. Цифр представители ЗАГС не назвали, однако отметили, что связывают снижение исключительно с демографическим кризисом 90-х годов.

Эксперты, в свою очередь, одной из причин отказа от торжества называют и то, что во время Мундиаля сложно подобрать площадку для празднования. К тому же цены в период ЧМ также взлетели вверх.