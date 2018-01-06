"Чур я за убийцу!": армия США создала игру о расстрелах в школе

Американская компания Cole Engineering Services Inc. (CESI), занимающаяся в том числе моделированием виртуальной реальности для тренировок и обучения, создает по заказу Пентагона "улучшенную динамическую геосоциальную среду", или EDGE. В проекте также участвуют специалисты министерства национальной безопасности США.

Это своего рода видеоигра, которую военные планируют использовать для отработки боевых навыков и повышения скорости реакции у солдат. Однако в целом, как утверждают разработчики, EDGE пригодится всем, кто заботится о своей безопасности и хочет попрактиковаться в выходе из кризисных ситуаций.

Действие одного из эпизодов происходит в школе и моделирует расстрел учеников и учителей неизвестным преступником, которого пытается нейтрализовать спецназ. Задача школьников - выжить, учителя должны защищать детей, переводя их из помещения в помещение, запирая двери и выискивая укрытия.

Пользователь может выбрать любую роль, включая стрелка. И, как пишет американское издание ODN, большинство тех, на ком тестировалась игра, предпочитают играть именно за убийцу. Разработчиков эта склонность игроков к насилию разочаровала.

Они отмечают, что EDGE создавалась с прямо противоположной целью - помочь людям повысить их шансы на выживание в критической ситуации. Психологи, сотрудничающие с проектом, убеждены, что моделирование подобных эпизодов способствует выработке определенной поведенческой тактики, которая в дальнейшем может применяться человеком на подсознательном уровне.