Соцопрос: половине россиян хватает денег только на дешевую еду

У россиян по-прежнему мало денег, хватает только на самую дешевую еду и одежду, жить на широкую ногу могут позволить себе единицы.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией "Ромир" о материальном достатке россиян в 2017 году, почти половине граждан России (43%) средств хватало исключительно на продукты питания и одежду. Приобрести даже мелкую бытовую технику для многих было непосильной финансовой задачей. Лишь треть опрошенных в прошлом году сумела обзавестись бытовой техникой. Аналогичная ситуация была и пять лет назад.

Социологи приводят данные о том, какая картина наблюдалась в прошлом, более пяти лет назад. Нехватку денег в трудном и кризисном 2008 году ощущали 40% респондентов. 32% граждан против нынешних 33% сумела потратить деньги на покупку бытовой техники без серьезных для себя финансовых ограничений.

Только 2% опрошенных, как и пять лет назад, признались, что в прошлом году и пять лет назад смогли позволить себе приобрести любые товары и услуги по своему вкусу. В 2008 году таких счастливчиков, кто не задумывался о количестве денег в бумажнике, было больше на один процент.

Как и прежде большинство респондентов (41%) заявляют, что их финансовые возможности весьма ограничены, и приобрести они могут только самое необходимое - еду, одежду. Радужные прогнозы о своем материальном состоянии на ближайшие пять лет строят 3% респондентов, с большим оптимизмом заглядывают на десятилетие вперед 6% населения России.

В "Ромире" отметили, что, несмотря на множественные экономические потрясения, россияне оказались к ним устойчивы и непременно надеются на улучшение ситуации.

Стоит заметить, что настроение потребителей изменилось на негативное из-за ослабления рубля, роста темпов инфляции и грядущего повышения НДС.

Ранее Правда. Ру приводила мнение социолога о экономическом положении в России.

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