Крупной суммы стоила покупка машины жителю Ангарска. Дело в том, что он решил приобрести автомобиль через Интернет.
Об этом сообщили в МВД России по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Молодой человек обратился в дежурную часть полиции с заявлением о том, что стал жертвой обмана и лишился денег.
Мужчина сообщил, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о выгодной продаже автомобиля "Тойота — Королла".
Читайте также: Семь подвохов при покупке машины в Германии
Покупка авто: как не приобрести кота в мешке
14 причин, по которым люди покупают новые автомобили
Позвонил по указанному в объявлении телефону, как выяснилось, зарегистрированном в городе Санкт-Петербург, и договорился с неизвестным о перечислении предоплаты.
После перевода десяти тысяч рублей на номер банковской карты, указанной лжепродавцом, его телефон стал недоступным.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
По традиции с 1 января начали действовать новые законы, а поскольку многие россияне в этот день восстанавливались после новогодней ночи, мы вам о них напомним.
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Германию и США не забывать о "тёмных сторонах российской политики" и согласовать единый политический курс в отношениях с Кремлем.
В Сирии двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы "Хмеймим".
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.