Мужчина купил "виртуальную" машину

Крупной суммы стоила покупка машины жителю Ангарска. Дело в том, что он решил приобрести автомобиль через Интернет.

Об этом сообщили в МВД России по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Молодой человек обратился в дежурную часть полиции с заявлением о том, что стал жертвой обмана и лишился денег.

Мужчина сообщил, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о выгодной продаже автомобиля "Тойота — Королла".

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Позвонил по указанному в объявлении телефону, как выяснилось, зарегистрированном в городе Санкт-Петербург, и договорился с неизвестным о перечислении предоплаты.

После перевода десяти тысяч рублей на номер банковской карты, указанной лжепродавцом, его телефон стал недоступным.