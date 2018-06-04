Чиновники: камеры готовы, детей - в лагеря

Минобрнауки подготовило методические рекомендации, из которых следует, что детские лагеря должны быть оснащены камерами, что будет способствовать большей безопасности, однако постоянное пребывание под наблюдением способно само по себе травмировать детскую психику, поэтому к новшеству ребят следует подготовить, возможно, сделать камеры скрытыми, а внутри ситуацию — обыграть.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Рекомендации уже направлены в детские лагеря для ознакомления. Что касается видеокамер, предполагается, что они будут установлены внутри и снаружи, а записи с них должны храниться не менее 30 дней.

В соответствии с рекомендациями, на входе в лагерь следует установить турникеты и круглосуточную охрану сотрудниками ЧОП или территориальными органами Росгвардии.

По мнению директора института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, усиление мер безопасности оправдано не только из-за внешних опасностей, но и для поддержания внутреннего контроля. Нельзя забывать о случаях детской агрессии, которые, к сожалению, общественность имеет возможность наблюдать (стрельба в школах, массовые драки и т. д.)

Кстати, опыт видеонаблюдения родителями за детьми уже имеется. Прямое онлайн-вещание с территории лагеря ведется в "Артеке".

Между тем родители смогут увидеть видеозаписи об отдыхе своих детей и в соцсетях. Теперь вожатые проходят специальное обучение, чтобы готовить соответствующие материалы.

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