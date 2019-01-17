Ксения Собчак "прорвалась" на Украину несмотря на Крым-2014

Известная телеведущая Ксения Собчак неожиданно для своих фанатов и коллег отправилась в Киев. Фотографию из столицы соседнего государства Ксения выложила в своем Instagram.

О том, какие причины побудили Ксению отправиться в Киев, пока неизвестно. Ксения находится в числе тех, кто попал в список сайта "Миротворец" из-за поездки на Крымский полуостров в 2014 году. Это означает, что телеведущая не имеет право въезжать на территорию украинского государства.

Ксения выложила неоднозначное фото с ночным видом на город из автомобиля. Собчак поприветствовала город, но ничего не стала разъяснять своим многочисленным подписчикам.

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что на Украине сайт "Миротворец" пополнился именем кандидата в президенты России и бывшей ведущей "Дома-2" Ксении Собчак. Причина - "незаконное пересечение государственной границы Украины", сообщается на сайте.

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