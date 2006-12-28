Лариса Долина не знает, какая ей положена пенсия и куда ее начисляют

Концертный директор Ларисы Долиной Илья Спицин заявил, что певица не знает размер своих пенсионных выплат, а также не знает куда ее начисляют. По его словам, Долина последние десять лет не получала пенсию, поскольку забыла ее оформить.

"Лариса - творческий человек, она понятия не имеет, сколько у нее пенсия и куда она вообще приходит", - рассказал Спицин.

Спицин отмечает, что певица все-таки оформила пенсию после 10-летней задержки, однако никто не знает, сколько ей начисляют и куда уходят эти деньги.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Лариса Долина мечтает об отдыхе на Мальдивах.

После предновогодней суеты и многочисленных съемок певица считает лучшим новогодним подарком для себя - отдых. Впрочем, заботливый муж Илья уже все предусмотрел заранее. Своей любимой он решил подарить праздничный отдых на Мальдивах. Лариса Долина искренне обрадовалась такому выбору.

Певица надеется, что эти каникулы станут для нее одними из ярких в жизни. «В начале января мы улетим в лето, будем вдвоем. Что может быть прекраснее? Думаю, мы прекрасно проведем время и восстановимся после тяжелых нагрузок», - сказала Лариса.